Haloški kmetje z lokalnim partnerstvom do novih evropskih projektov

Videm pri Ptuju, 19. marca - Okoli 70 partnerjev iz javnega, ekonomskega in zasebnega sektorja je na nedavni skupščini Lokalne akcijske skupine (LAS) Haloze podpisalo pogodbo o ustanovitvi lokalnega partnerstva do konca leta 2027. Kot so sporočili iz LAS Haloze, gre za partnerje z območja občin Zavrč, Cirkulane, Videm pri Ptuju, Podlehnik, Žetale in Majšperk.