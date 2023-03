Dela na železniškem vozlišču Pragersko intenzivno tečejo

Pragersko, 18. marca - Dela v sklopu ureditve železniške postaje in vozlišča Pragersko še vedno intenzivno potekajo in naj bi bila zaključena letošnjo jesen. Železniška postaja se že od lanskega poletja ponaša z novim podhodom za pešce in kolesarje, zaradi nadaljevanja del pa bodo 27. marca ukinili začasni nivojski prehod, sporočajo iz direkcije za infrastrukturo.