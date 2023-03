Na mednarodnem simpoziju poudarili pomen prenosa rokodelskega znanja na mlajše

Ljubljana, 17. marca - Prenos znanja in veščin rokodelcev na mlajše generacije je nujen tudi glede na sodobna prizadevanja, ki so osredotočena na trajnostni razvoj in ohranjanje narave, so danes poudarili sodelujoči na dvodnevnem mednarodnem simpoziju Prenos rokodelskih znanj in izkušenj. Med organizatorji je oddelek za etnologijo filozofske fakultete v Ljubljani.