V družbi Dani AFC do junija ob delo več kot tretjina zaposlenih

Slovenj Gradec, 17. marca - V podjetju Dani AFC, kjer krojijo in obdelujejo usnje za sedeže avtomobilov višjega cenovnega razreda, bodo do junija letos zaradi poslovnih in ekonomskih razlogov odpustili okoli 75 zaposlenih. Skupno podjetje trenutno zaposluje 200 ljudi. Nihanja v zaposlovanju so sicer že nekaj let stalnica v tem slovenjgraškem podjetju.