Vreme: Delno jasno z nekaj koprenaste oblačnosti

Ljubljana, 17. marca - Danes bo pretežno jasno, občasno bo povečana koprenasta oblačnost. Ponekod bo pihal južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 15 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V soboto bo sončno. V zahodni in osrednji Sloveniji bo pihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 1, ob morju okoli 3, najvišje dnevne od 14 do 18 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo delno jasno, predvsem na zahodu bo nekaj več oblačnosti. Pihal bo jugozahodni veter. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo manjše, krajevne padavine, deloma plohe.

Vremenska slika: Nad vzhodno in srednjo Evropo ter nad Balkanom in Jadranom je območje visokega zračnega tlaka. Hladna fronta se zadržuje nad zahodno Evropo. K nam od zahoda doteka toplejši in v višinah prehodno nekoliko bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Prevladovalo bo sončno in toplejše vreme. Ponekod bo zapihal veter južnih smeri.

Biovreme: Danes in v soboto bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje ljudi ugoden in v krajih s sončnim vremenom spodbuden.