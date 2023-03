Denver zmagal v Detroitu, Bucks klonili doma

Detroit, 17. marca - Košarkarji Denver Nuggets so v severnoameriški ligi NBA v Detroitu premagali Pistons s 119:100. Slovenski reprezentant Vlatko Čančar je igral le minuto za zmagovalce in v tem času v statistiko vpisal skok. Igralci Milwaukee Bucks so doma izgubili proti Indiani Pacers s 123:139. Goran Dragić po podpisu pogodbe z Bucks še ni zaigral v novem dresu.