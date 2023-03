Hokejisti Kings vnovič zmagali, med strelci tudi Kopitar

Los Angeles, 17. marca - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL doma s 4:1 premagali zadnjeuvrščeno ekipo vzhodne konference Columbus Blue Jackets. Kapetan kraljev Anže Kopitar je v 17 minutah in 45 minutah na ledu zadel gol. Povišal je vodstvo na 2:0 v osmi minuti druge tretjine, v kateri so domači za 40. zmago v sezoni dosegli vse štiri gole.