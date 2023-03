Anderlecht izločil Villarreal

Ljubljana, 16. marca - Nogometaši Villarreala v zadnjih letih uspešno nastopajo v evropskih tekmovanjih, zato so bili v dvoboju osmine finala konferenčne lige z Anderlechtom, katerega evropski uspehi so že precej oddaljeni, favoriti. Še posebej, ker se je prva tekma v Bruslju končala z izidom 1:1. Toda na povratni tekmi so Belgijci presenetili in z zmago 1:0 napredovali.