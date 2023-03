Tedenski pregled - svet od 17. do 23. 3.

Ljubljana, 24. marca - Mednarodno kazensko sodišče je izdalo nalog za aretacijo ruskega predsednika Vladimirja Putina. Ta je v Moskvi gostil kitajskega predsednika Xi Jinpinga. Srbija in Kosovo sta se dogovorila o izvajanju sporazuma o normalizaciji odnosov. V Švici so reševali drugo največjo banko Credit Suisse, Francozi so še naprej protestirali.