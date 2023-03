Lenart, 16. marca - Pogrešajo 81-letno Ado Toplak iz Lenarta. Nazadnje so jo videli danes okoli 11. ure v domu starejših občanov - Dom Sv. Agate, kjer je nastanjena. Pogrešana je srednje postave, visoka 175 centimetrov, ima sive kratke lase, nosi očala. Oblečena je v rdečo bundo, sivo jopico in hlače, obuta v temno rdeče čevlje, so spoorčili s policije.