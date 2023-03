Arsenal proti Sportingu izpadel po streljanju enajstmetrovk

Ljubljana, 16. marca - Nogometaši Arsenala so izpadli v osmini finala evropske lige. Po streljanju enajstmetrovk jih je s 5:3 izločil Sporting iz Lizbone, potem ko je bil po 120 minutah izid 1:1. V drugem delu sporeda so napredovali še Bayer Leverkusen, Roma in Union St. Gilloise, v prvem pa Feyenoord, Juventus, Manchester United, in Sevilla.