Newyorški indeksi borzni dan zaključili v zelenem

New York, 16. marca - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Tečaji delnic so se v četrtek močno zvišali, potem ko je konzorcij večjih ameriških zasebnih bank napovedal 30 milijard dolarjev vreden reševalni paket za posojilodajalca First Republic, ki se je znašel v težavah, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.