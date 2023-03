ACH Volley in Nova KBM Branik po novo lovoriko

Kamnik, 17. marca - Odbojkarji in odbojkarice bodo danes končali srednjeevropsko ligo. Oba finalna obračuna bo gostil Kamnik, v ženskem se bosta najprej merila Nova KBM Branik in madžarska Swietelsky Bekescsaba, moški obračun pa bo povsem slovenski, pomerila se bosta ACH Volley in domači Calcit.