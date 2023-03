Lech, Fiorentina in Basel četrtfinalisti konferenčne lige

Ljubljana, 16. marca - V nogometni konferenčni ligi danes igrajo povratne tekme osmine finala. Po popoldanskih obračunih so znani še trije potniki v četrtfinale, napredovanje so si zagotovili Lech Poznanj, Fiorentina in Basel, slednji šele po enajstmetrovkah. Že v sredo pa je bil uspešen Gent. Zvečer so na sporedu še zadnji štirje dvoboji.