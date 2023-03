Ob okrogli obletnici Univerze na Primorskem o pomenu inovacij za Evropo in univerze

Izola, 16. marca - Univerza na Primorskem v petek obeležuje okrogli jubilej, saj mineva 20 let od vpisa univerze v sodni register. Ob tej priložnosti so danes v Izoli organizirali okroglo mizo, na kateri so delili ideje o pomenu inovacij za Evropo in univerze. Drevi bodo v Kopru v sklopu slavnostne akademije tudi podelili nagrade in priznanja.