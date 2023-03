Ljubljanska borza: SBI TOP pod izhodiščem

Ljubljana, 16. marca - Indeks SBI TOP je v današnjem trgovanju na Ljubljanski borzi padel za 0,14 odstotka in se ustavil pri 1174,19 točke. Najgloblje so padle delnice Zavarovalnice Triglav. Edine, ki so v prvi kotaciji beležile rast, so delnice NLB, s katerimi so vlagatelji opravili tudi največ poslov. Skupni promet je dosegel 1,51 milijona evrov.