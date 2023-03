Koalicijske stranke enotno proti uvrstitvi Rusije med države, ki podpirajo terorizem

Ljubljana, 16. marca - Koalicijske stranke so danes v DZ enotno nasprotovale predlogu SDS o uvrstitvi Rusije med države, ki podpirajo terorizem. Resoluciji, o kateri poslanci sicer ne bodo glasovali, so podporo izrazili v poslanski skupini predlagateljev in v NSi, v imenu katere je Jernej Vrtovec spomnil na sporna ravnanja Kremlja znotraj in zunaj meja Ruske federacije.