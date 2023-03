Vreme: Ponoči bo pretežno jasno

Ljubljana, 16. marca - Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do -1, v mraziščih Notranjske do -9, ob morju do 3 stopinj Celzija. V petek bo pretežno jasno z nekaj gostejše koprenaste oblačnosti. Ponekod bo pihal južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 14 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.