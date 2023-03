Newyorške borze ob pozornem spremljanju dogajanja v bančnem sektorju v rdečem

New York, 16. marca - Newyorške borze so današnji trgovalni dan začele v negativnem območju. Vlagatelji v ZDA so negotovi zaradi pretresov v bančnem sektorju, premlevajo pa tudi odločitev Evropske centralne banke (ECB), ki se je ne glede na vse odločila za zvišanje obrestnih mer za 0,50 odstotne točke.