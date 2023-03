Mohorič: Imam možnost za ponovno zmago, glavni cilj Pariz-Roubaix

Milano, 17. marca - Slovenski kolesarki as Matej Mohorič bo v soboto branil zmago na spomeniku Milano-San Remo. Gre za prvo od največjih petih enodnevnih preizkušenj v sezoni, 28-letnik iz Podblice pri Kranju pa verjame, da ima realne možnosti za ponovno zmago in slavje v San Remu na Via Romi.