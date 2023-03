V Katoliški cerkvi začenjajo teden družine

Ljubljana, 18. marca - V Katoliški cerkvi v Sloveniji med praznikom sv. Jožefa in 25. marcem, ko obeležujejo praznik Marijinega oz. Gospodovega oznanjenja, tradicionalno poteka teden družine. Letošnji bo potekal pod geslom Mir se začne v družini. V okviru tedna bodo v župnijah in cerkvah izpostavljene vsebine, posvečene družini, so zapisali na spletni strani.