Po le enem dnevu delovanja ponovno zaprli namakalni sistem Vogršček

Vogrsko/Nova Gorica, 16. marca - Namakalni sistem iz zadrževalnika Vogršček, ki je začel delovati v ponedeljek, so že v torek zaradi večjega števila ugotovljenih napak ponovno zaprli. Zaradi večje napake na primarnem vodu bi namreč lahko prišlo do prevelikih izgub vode, so za STA pojasnili v družbi Vodovodi in Kanalizacija Nova Gorica.