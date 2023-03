Knjiga Na spletni prižnici daje vpogled v življenje duhovnika Martina Goloba

Ljubljana, 16. marca - Knjiga Na spletni prižnici, ki je novembra izšla pri založbi Družina, je knjiga o veri, bogu in življenju duhovnika Martina Goloba. Njegova pričevanja je v knjigo zapisal novinar Lojze Grčman, do sedaj pa je bilo prodanih več kot 13.000 izvodov. Knjiga ima tudi dobrodelno noto, saj so del sredstev od prodaje namenili družinam v stiski.