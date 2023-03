Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov praznuje 30 let

Ljubljana, 16. marca - Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS obeležuje 30 let delovanja. Upravlja z nekaj nad 73.000 hektari zemljišč, v zadnjem obdobju je prevzel tudi vidnejšo vlogo na področju zemljiških operacij. Kot so zapisali ob obletnici, je sklad danes zelo operativna inštitucija z veliko specifičnega znanja in zelo pomembno vlogo v slovenskem prostoru.