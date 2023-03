Navijaško nasilje se je v Neaplju nadaljevalo tudi po tekmi

Neapelj, 16. marca - Nasilje nogometnih navijačev se je v Neaplju nadaljevalo tudi po sredini tekmi lige prvakov med Napolijem in Eintrachtom iz Frankfurta, na katero so imeli nemški navijači prepoved ogleda. Kot je sporočila italijanska tiskovna agencija ANSA, so se ultrasi Napolija spopadli s policijo tudi po tekmi, ko so skušali priti do hotela gostujočih navijačev.