Letošnje srečanje slovenskih akademikov in dijakov posvečeno sodobnim izzivom medicine

Ljubljana, 16. marca - Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) ter Slovenska znanstvena fundacija sta danes pripravila peto letno srečanje članov SAZU z dijaki slovenskih srednjih šol v domovini in zamejstvu. V središču današnjega srečanja so sodobni izzivi medicine. Srečanja se udeležuje okoli 70 udeležencev.