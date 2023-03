Civilni nadzorniki: Projekt drugi tir kljub izboljšavam še ne teče optimalno

Ljubljana, 16. marca - Kljub nekaterim izboljšavam in določenim premikom na bolje projekt drugi tir med Divačo in Koprom še vedno ne poteka optimalno, so v zadnjem poročilu izpostavili člani projektnega sveta za civilni nadzor. Med drugim so opozorili na počasnost pri dopolnitvi državnega lokacijskega načrta z vzporednim tirom.