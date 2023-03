Začenja se sečnja označenih dreves pri Drenikovem vrhu v Ljubljani

Ljubljana, 16. marca - Ljubljanska območna enota Zavod za gozdove Slovenije označila drevesa za posek v gozdu v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, med Drenikovim vrhom in Mostecem. Sečnja označenega drevja bo potekala od danes do 23. marca, so sporočili iz zavoda.