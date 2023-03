Ljubljanska borza: Največ prometa z NLB in Krko

Ljubljana, 16. marca - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi se danes v povprečju višajo, indeks SBI TOP je do 11.30 pridobil 0,24 odstotka. Največ prometa je z delnicami NLB in Krke. Delnice banke se po sredinem padcu krepijo, delnice farmacevta, ki je objavil nekoliko popravljene podatke o dobičku v lanskem letu, so na izhodišču.