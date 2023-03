Saunders zaradi kršenja dopinških pravil suspendirana

New York, 16. marca - Dobitnica srebrne medalje na olimpijskih igrah v Tokiu Američanka Raven Saunders bo morala prisilno počivati 18 mesecev. Ameriška protidopinška agencija (Usada) je namreč sporočila, da je atletinjo suspendirala za leto in pol, ker je kršila protidopinška pravila bivanja in je trikrat posredovala lažne podatke.