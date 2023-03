Velenjska občina objavila razpis za najem oskrbovanih stanovanj

Velenje, 16. marca - Velenjska občina je danes objavila razpis za najem oskrbovanih stanovanj na Žarovi cesti. Stanovanja bodo namenjena starejšim od 65 let s stalnim bivališčem v Velenju, so danes sporočili z občine. Razpis je objavljen na spletni strani občine, odprt pa bo do 21. aprila.