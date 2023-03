Celodnevna stavka zaradi železniške nesreče v Grčiji ohromila javni prevoz

Atene, 16. marca - V Grčiji se je danes začela celodnevna stavka prometnih delavcev zaradi napak in sistemskih težav, ki so privedle do smrtonosne železniške nesreče pri Larisi v začetku meseca. Stavkajo delavci v letalskem, železniškem, avtobusnem in trajektnem prometu, pa tudi javni uslužbenci in delavci v zdravstvu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.