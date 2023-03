Evropske borze po zagotovitvi pomoči Credit Suisse z rastjo

Frankfurt, 16. marca - Osrednje evropske borze so se uvodoma obarvale zeleno, potem ko so v sredo sklenile globoko v minusu. Vlagatelje je ohrabrila novica, da bo švicarska centralna banka banki Credit Suisse zagotovila skoraj 54 milijard dolarjev in tako okrepila njeno likvidnost. Tečaj delnic te banke trenutno raste po več kot 20-odstotni stopnji. Pridobiva tudi evro.