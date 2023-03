Nadzorniki SDH potrdili poslovno-finančni načrt SDH za letos

Ljubljana, 16. marca - Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga (SDH) je na torkovi seji potrdil poslovno-finančni načrt družbe za letos. Načrtovani prihodki iz dividend, nepremičnin in terjatev so zaradi negotovih gospodarskih razmer nižji, kot so bili doseženi lani. Načrtovani dobiček družbe za letos tako znaša 54,22 milijona evrov.