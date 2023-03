Vreme: Povečini jasno, ponekod bo pihal severni do severovzhodni veter

Ljubljana, 16. marca - Danes bo pretežno jasno. Ponekod bo pihal severni do severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 11, na Primorskem do 14 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek bo pretežno jasno z nekaj koprenaste oblačnosti. Ponekod bo pihal južni do jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do -1, ob morju do 3, najvišje dnevne od 11 do 14 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo pretežno jasno in še nekoliko topleje. Zjutraj bo v zatišnih legah možna slana. V zahodni in osrednji Sloveniji bo pihal jugozahodnik. V nedeljo kaže na dokaj sončno vreme. Pihal bo jugozahodni veter.

Vremenska slika: Ciklon s hladno fronto je dosegel obale zahodne Evrope. Naši kraji so pod vplivom območja visokega zračnega tlaka, ki sega iznad Baltika nad zahodno Sredozemlje in se počasi pomika proti vzhodu.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno jasno. V Kvarnerju bo pihala večinoma šibka burja. V petek bo pretežno jasno. Ponekod bo zapihal veter južnih smeri.

Biovreme: Danes in v petek bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje ljudi ugoden in v krajih s sončnim vremenom spodbuden.