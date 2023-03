Na nizozemskih regionalnih volitvah kaže na zmago gibanja jeznih kmetov

Haag, 16. marca - Nizozemski volivci so na sredinih regionalnih volitvah vladi premierja Marka Rutteja obrnili hrbet in podprli populistično Gibanje kmetov in državljanov (BBB), ki je glede na vzporedne izide prepričljivo zmagalo. Stranke desnosredinske koalicije so na volitvah, ki odločajo tudi o sestavi zgornjega doma parlamenta, utrpele velike izgube.