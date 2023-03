Cene nafte so si malenkost opomogle

Singapur, 16. marca - Cene nafte so si v današnjem azijskem trgovanju po velikih sredinih padcih nekoliko opomogle. Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa so do sredine tedna cene padle za več kot štiri dolarje na najnižjo raven po koncu leta 2021. Tudi na naftnem trgu odmevajo predvsem težave v bančnem sektorju.