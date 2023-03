Obrežje/Logatec, 16. marca - Policisti so v sredo obravnavali dva Romuna, Gruzijca in tri Hrvate. Ti so v avtomobilih prevažali migrante, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. Avtomobile so jim zasegli in jih s kazensko ovadbo privedli pred preiskovalnega sodnika.