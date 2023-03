Dallas brez Dončića in Irvinga do prigarane zmage

San Antonio, 16. marca - Košarkarji Dallas Mavericks so brez poškodovanih zvezdnikov Luke Dončića in Kyrieja Irvinga v severnoameriški ligi NBA po treh zaporednih porazih prišli do pomembne zmage. V boju za končnico so v gosteh po podaljšku premagali San Antonio Spurs s 137:128. Najbolj se je izkazal Christian Wood, ki je dosegel 28 točk in 13 skokov.