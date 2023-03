Azijske borze v minusu

Tokio, 16. marca - Indeksi na azijskih borzah so danes padli pod izhodiščne vrednosti. Vlagatelje skrbijo predvsem težave v bančnem sektorju. Po propadu dveh ameriških bank so danes iz švicarske Credit Suisse sporočili, da si bodo v luči velikega padca vrednosti njihovih delnic od švicarske centralne banke za okrepitev poslovanja izposodili do 50 milijard frankov.