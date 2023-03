Prvake NHL je rešil MacKinnon

New York, 16. marca - V hokejski ligi NHL so bile na sporedu štiri tekme, dve sta se končali po kazenskih strelih. Washington Capitals so s 5:4 premagali Buffalo Sabres, Colorado Avalanche pa je bil v gosteh uspešnejši od Toronto Meaple Leafs (2:1). Minnesota Wild je slavila v gosteh pri St. Louisu z 8:5, New York Islanders pa v Anaheimu s 6:3.