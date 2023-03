V francoskem parlamentu danes glasovanje o sporni pokojninski reformi

Pariz, 16. marca - Oba domova francoskega parlamenta, senat in narodna skupščina, bosta danes glasovala o sporni pokojninski reformi, ki med drugim predvideva zvišanje upokojitvene starosti z 62 na 64 let in proti kateri so v sredo že osmi dan potekali množični protesti. Reforma velja za ključni projekt predsednika Emmanuela Macrona in njegove desnosredinske vlade.