Nove kazni po stadionski tragediji na Javi

Surabaya, 16. marca - Indonezijsko sodišče je danes enemu od treh policistov, ki so bili obtoženi malomarnosti pri organizaciji tekme Arema - Persebaya, zaradi katere je prišlo do ene največjih tragedij v zgodovini nogometa in smrti 135 ljudi, izreklo 18 mesecev zaporne kazni. Hasdarmawan je bil poveljnik enote mobilne brigade policije Vzhodne Jave.