Ljubljana, 16. marca - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi okvare tovornega vozila promet oviran na primorski avtocesti na odstavnem pasu med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Promet je povečan in upočasnjen na cestah proti večjim mestom. Proti Ljubljani že nastajajo zastoji iz smeri Primorske, Štajerske, Dolenjske in Kočevja.