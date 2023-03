Celjanom pokalni posladek, Ormožani izločili Trebanjce

Ljubljana, 15. marca - Rokometaši Celja Pivovarne Laško, novomeške Krke, ormoškega Jeruzalema in Kopra so se po današnjih četrtfinalnih tekmah uvrstili na zaključni turnir za slovenski pokal, ki bo v prvi polovici maja. Prireditelj zaključnega turnirja še ni znan, Rokometna zveza Slovenije ga bo izbrala na podlagi prijav do konca tega meseca.