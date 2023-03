Evropske borze, nafta in evro navzdol

London/Frankfurt/Pariz, 15. marca - Vlagatelji na borzah so močno zaskrbljeni nad dogajanjem v bančnem sektorju. To je vplivalo na indekse na evropskih borzah, ki so se spustili močno pod izhodišče. Tečaj evra je padel, nafta se je precej pocenila. Cena za 159-litrski sod zahodnoteksaške se je prvič po decembru 2021 spustila pod 70 dolarjev.