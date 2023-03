Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (15. 3.)

Ljubljana, 15. marca - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen, ki je razkrila načrte za reformo trga z električno energijo, slovensko ministrstvo za okolje pa meni, da predlog ne obravnava vseh cenovnih vidikov. Poročale so tudi o evropskih predstavnikih, ki so se v Španiji dogovarjali o gradnji nove elektrarne.