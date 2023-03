Ljubljana, 15. marca - Nogometaši Genta so prvi četrtfinalisti evropske konferenčne lige. V današnji povratni tekmi osmine finala so v gosteh s 4:1 premagali Istanbul Basaksehir in se s skupnim izidom 5:2 uvrstili v nadaljevanje tekmovanja. Preostale tekme bodo na sporedu v četrtek.