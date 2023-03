Ljubljana, 15. marca - Tako kot v moški konkurenci so tudi v odbojkarski 1. DOL Sportklub za ženske danes odigrali prvi tekmi osmine finala. Grosupeljčanke so na gostovanju v Mozirju slavile s 3:1 v nizih, Koprčanke pa so doma po manjšem presenečenju ugnale Krim s 3:2.