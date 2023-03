V New Yorku aretirali poslovneža Gua Wenguija

New York, 15. marca - V New Yorku so aretirali kitajskega poslovneža Gua Wenguija, ki je med drugim znan po povezavah s posamezniki iz vlade nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa, med njimi z nekdanjim političnim strategom Stevom Bannonom. Obtožen je poneverb v višini milijarde dolarjev.